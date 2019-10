Kad visa ir par daudz. Ieskats grupas "Astro’n’out" albumā "Multivitamīnu multipaka"

Albumu ievada viens no ieraksta veiksmīgākajiem skaņdarbiem "Ceļa sākumā", kurā nozīmīga loma atvēlēta akustiskajai ģitārai – tāda kā 2019. gada atsauce uz klasisko Mike and The Mechanics "Looking Back Over My Shoulder". Dziesmas beigās ieskanas dzīvi pūšamie instrumenti, veidojot elegantu pāreju uz nākamo skaņdarbu. Seko divas izteiktas popdziesmas – "Dejot trakāk" ir atklāts Daft Punk hita "Get Lucky" citāts, kura pamatā kustīga fanka ģitāra, savukārt tituldziesma varētu būt viens no Dj Rudd (Rūdolfa Budzes) labākajiem producētajiem skaņdarbiem – kopā ar Māras vēstījumu, ka mūsdienās "visa ir par daudz", viegli robotizētais pavadījums nostrādā zemapziņas līmenī.