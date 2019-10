Protams, augstākā pilotāža ir pagatavot labu vīnogu vīnu no paša dārzā izaudzētām ogām un vīnogu šķirņu kolekcionārs Gatis Kužums no Bauskas vīnogu vīnu kopvērtējumā ieguva trešo vietu Baltijā ar vīnu no šķirnes Žemčug belij, bet tukumniece Guntai Niedrai no Mazburkām ar vīnu no Zilgas, Jodupes un Magarič raņņij šķirņu ogām 6.vieta Baltijā kopvērtējumā. Evija Kopštāle no Durbes no Zilgas, Alfas un Hasanskij sladkij noraudzējusi vīnu, kas ieguva 8.vietu Baltijā vīnogu vīnu kopvērtējumā. Teju visi vīni, kas bija iesniegti vērtēšanai, bija darīti no 2018.gada ražas. Atcerieties - pērnais gads bija ekstrēmi karsts un sauss, bet vīnogām šāds klimats tīk, jo to saknes iet dziļi augsnē un izceļ no zemes valgmi arī tad, kad citi augi ļimst. Kā būs šogad? Pavasarī teju visos Eiropas vīna dārzos dega ugunskuri un kūpēja dūmu sveces, salnas bija neredzēti bargas līdz pat Pirenejiem. Arī mūsu vīnogu audzētāji šo pavasari atceras ar negulētām naktīm un pēc dūmiem smaržojošu apģērbu. Daļa jauno dzinumu apsala, pēcāk ar lielu sparu auga nākamie dzinumi no otrajiem un trešajiem pumpuriem, jo vīnkokam ir deviņas dzīvības un arī šoruden tie priecēja savus kopējus ar bagātīgiem vīnogu ķekariem.