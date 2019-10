Zviedrijas karalis no karaļnama izslēdz piecus mazbērnus

Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs izslēdzis no karaļnama piecus savus mazbērnus, kurus vairs nebūs jāuzrunā kā "jūsu augstība" un kuri nepildīs karaliskos pienākumus, vēsta raidorganizācija BBC. Līdz ar to viņiem arī nebūs jāmaksā alga no Zviedrijas budžeta.