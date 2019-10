Dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Viļakas novadā gājis bojā cilvēks

Vēl pirmdien neilgi pēc plkst.22 VUGD saņēma izsaukumu uz Ventspils novadu, kur dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Vienā no dzīvokļiem dega sadzīves tehnika un mantas četru kvadrātmetru platībā. No sadūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots mediķiem. Vēl pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki.