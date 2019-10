Šo ideju aizguvu no šobrīd notiekošās akcijas, kurā naudu turpmākās darbības nodrošināšanai vāc portāls “Satori”. Līdzību vilkšana ar fotoradaru jautājumu arī nav nejauša, jo, manuprāt radariem ar portālu ir ļoti daudz kopīga. Piemēram – kā viens, tā arī otrs nemainīgi atrodas vienā punktā, un abi lielai daļa valsts iedzīvotāju vai nu izraisa nepatīkamas izjūtas vai arī ir vienaldzīgi, neraugoties uz to, ka it kā jau dara labu un sabiedrībai noderīgu darbu.

Tad nu, lūk – “Upurē fotoradariem!” Ja katrs no mums atteiktos kaut vai no mazumiņa un atkarībā no savas rocības ziedotu fotoradaru uzturēšanai, valstī varētu ne tikai saglabāt jau esošos fotoradarus, bet arī uzstādīt jaunus. Jārīko vērienīgu kampaņu, kurā piedalās sabiedrībā atpazīstami cilvēki, kas aicina ziedot naudu. “Pilsēta cilvēkiem” aktīvisti varētu satērpties fotoradaru kostīmos un uz ielām dalīt bukletus. Talantīgākie no jaunajiem pašmāju mūziķiem varētu izveidot fondu “Radars”, kurš reizi gadā izdod jaunu mūzikas albumu un braukā koncerttūrēs pa Latvijas novadiem. No biļetēm iegūtie līdzekļi, protams, tiktu novirzīti fotoradaru uzturēšanai.