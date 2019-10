Transporta nozares jaunumi kaimiņvalstu medijos

Krievijas eksporta un importa kritums ir aptuveni vienāds. Eksports šajā laikā samazinājās no 254,7 miljardiem līdz 205,5 miljardiem dolāru, bet imports – no 141,6 miljardiem līdz 112,6 miljardiem dolāru. Eksporta ieņēmumu kritumu galvenokārt izraisīja cenu samazināšanās naftai, bet importa – sankcijas, rubļa vērtības kritums, iekšējā patēriņa samazināšanās un citi apstākļi.

Kritusies ir tirdzniecība ar visiem galvenajiem partneriem, izņemot Ķīnu, ar kuru apgrozījums palielinājies par 17 procentiem. Bez Ķīnas pirmajā Maskavas tirdzniecības partneru trijniekā ir arī Nīderlande un Vācija. No TOP-10 ir izkritusi Ukraina, kuras vietu ieņēmusi Kazahstāna.

Ukraina var atteikties no Krievijas dīzeļdegvielas

rzd-partner.ru raksta, ka Ukraina tuvāko 3-5 gadu laikā varot atteikties no dīzeļdegvielas importa no Krievijas. Šādu prognozi izteicis Razumkova centra eksperts Maksims Beļavskis. Viņš norāda, ka jau pašlaik palielinoties piegādes caur jūras termināļiem un no Eiropas Savienības valstīm. Eksperts atgādina, ka Eiropas Savienības naftas pārstrādes rūpnīcas pilnībā nodrošinot savu valstu vajadzības un naftas produktus eksportējot pat uz Venecuēlu, kur uz laiku apstājusies naftas pārstrāde. Sarunu rezultātā šis produktu plūsmas varot novirzīt uz Ukrainu. Viņš arī norāda, ka varot vest sarunas ar partneriem Baltkrievijā un Baltijas valstīs. Taču, lai nodrošinātu šādu importa palielinājumu caur jūras termināļiem, nepieciešams vēl sagatavot dzelzceļa ritošo sastāvu, pārskatīt galveno kravu ceļu noslodzi un dzelzceļa tarifus, kā arī sakārtot kravu iekraušanu un glabāšanu.