Noklausies filmas "Nekas mūs neapturēs" tituldziesmu

8. oktobrī pirmizrādi piedzīvo mūziķa Jāņa Šipkēvica (Shipsea) izpildītās dziesmas "Nothing Can Stop Us Now" videoklips. Dziesma izskan Andra Gaujas filmā ar tādu pašu nosaukumu. "Nekas mūs neapturēs". Filmas pirmizrāde notiks jau 9. oktobrī, un tuvākajās dienās filmas autori tiksies ar skatītājiem gan īpašos pasākumos Rīgā, gan reģionos - Rēzeknē, Cēsīs, Liepājā un Ventspilī.