Autoražotājiem draud pamatīgas soda naudas par neiekļaušanos kaitīgo izmešu normās

"Vai nu tu cel savu automobiļu cenu, tīram transportam tā kļūstot elitāram, taču iekļaujies normatīvos un izvairies no sodiem, vai arī pārdod mašīnas ar zaudējumiem un esi spiests veikt kompānijas restrukturizāciju, lai no zaudējumus kompensētu," izteicies Tavaress.

Kamēr Eiropas lielākajam autoražotājam Volkswagen, kas kontinentā pērn pārdeva 4,4 miljonus automobiļu, CO 2 izmešu rādītājs ir jāsamazina no pašreizējiem 123 g/km, tādiem ražotājiem kā BMW un Daimler AG izaicinājums ir vēl lielāks. Pat PSA grupai, kuras ietvaros vidējais CO 2 izmešu apjoms ir zem 115 g/km, tiek prognozēts, ka ienākumi uz akciju kritīsies par 25%. Ņemot industriju kopumā, tiek prognozēts, ka tās ienākumi 2021.gadā kopumā samazināsies par 7,4 miljardiem eiro jeb 14%, ja salīdzina ar 2018.gadu.

Tai pašā laikā jāpiebilst, ka ne visiem autoražotājiem striktāki CO 2 normatīvi nozīmē krīzi. Piemēram, Toyota jau pirms vairāk nekā 10 gadiem priekšplānā izvirzīja hibrīdauto ražošanu un uzskata, ka 2019.gadā puse no tās pārdotajiem jaunajiem automobiļiem būs ar hibrīddzinēju. Tāpat Toyota ir paaugstinājusi hibrīdauto pārdošanas prognozi 2021.gadam no 50 līdz 60 procentiem.

"Hibrīddzinēju attīstība ir bijusi straujāka nekā mēs bijām domājuši," sacījis Toyota Eiropas nodaļas vadītājs Didjē Lerojs (Didier Leroy). Būtiski, ka Toyota ir arī viens no pirmajiem autoražotājiem, kas no klāsta izslēdza automobiļus ar dīzeļdzinēju. Tā rezultātā CO 2 izmešu apjoms sākotnēji palielinājās, taču vienlaikus šis solis palīdzēja japāņu kompānijai saraut saites ar krītošo dīzeļauto tirgu, kā arī veikt nepieciešamās darbības lai līdz 2021.gadam Eiropā laistu pārdošanā trīs jaunus elektroauto.