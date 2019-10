Latvijas pārstāvji Bao Bun Latvia gūst godalgas Eiropas street food sacensībās

Kategorijā “Best Sandwich” pirmo reizi sacensību vēsturē tika paziņoti divi uzvarētāji, no kuriem vieni bija BAOBUN LATVIA, bet otri - Irvin’s BBQ no Zviedrijas. Kategorijā “Best Burger” uzvaras laurus plūca Famous Burger’s no Somijas. Par kategorijas “Best Main Dish” uzvarētāju tika paziņots DHABA Kitchen no Dānijas, kategorijas “Best Snack” - Homeboys no Lielbritānijas, kategorijas “Best Vegetarian Dish” - 11er Genuss-Bus no Austrijas un “Best Dessert” - Gettergod Gelato ToGo no Zviedrijas. Skatītāju simpātiju balvu ieguva Thrilla in Manila no Dānijas. Taču galveno balvu un čempionu titulu izcīnīja Homeboys no Lielbritānijas.