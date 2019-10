"Skola bija very hard, baigi pi..a prātu"

"Jaunieši neredz jēgu latviešu valodai (objektīvi – tajā runā un raksta arvien sliktāk), nevēlas izkrist no kopējās globālās bildes," dzejniece raksta vienā no savām nesen publicētajām slejām.

Vai šāds izteiksmes veids korelē ar raksta virsrakstā minēto "skola bija very hard"? Iespējams. Daudzi jaunieši ar skepsi skatās uz nedaudz iesīkstējušo izglītības sistēmu, neizprotot kāpēc viņiem jāmācās kādas fizikas formulas vai divdabja teicieni. Arī apkārt viņiem ir daudz piemēru - no influenceriem jeb iedvesmīšiem līdz IT ģēnijiem un reperiem, kuri arī bez izglītības iegūšanas ir dzīvē "izsitušies" jeb tikuši uz zaļa zara.

Arī vairāki burtiski tulkojumi no angļu valodas, piemēram - "Cilvēki still dod sūdu par to". "Dod sūdu" ir burtisks tulkojums izteicienam "to give a shit" (Latviski - "Nebūt vienaldzīgam").