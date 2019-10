FM: Pašvaldību budžets 13 gados audzis par 684 miljoniem eiro

Ministrijā pauda, ka 2020.gada budžetā pašvaldībām plānoti nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju 18,8% apmērā no kopbudžeta.

Ministrijā atgādināja, ka no valsts budžeta tiek piešķirts finansējums gan pedagogu algu nodrošināšanai, gan ceļu sakārtošanai, gan citiem pasākumiem, ko administrē nozaru ministrijas.

Jau ziņots, ka valdība otrdien atbalstīja Ministru kabineta un LPS 2020.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu, kurā paredzēts, pašvaldībām vairs neatvēlēt konkrētu daļu no nodokļu ieņēmumiem. Minētajā protokolā ir ietverti tie pasākumi, par kuriem puses ir vienojušās, kā arī uzskaitīti pasākumi, par kuriem vienošanās nav panākta.

Ja iepriekš valdības un LPS vienošanās protokolā tika paredzēts pašvaldībām no kopbudžeta ieņēmumiem novirzīt 19,6%, tad otrdien pieņemtais protokols to vairs neparedz. LPS aprēķini liecina, ka pašvaldību budžetiem nākamgad tiks novirzīti 18,8% no kopbudžeta ieņēmumiem.