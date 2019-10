"Rīgas namu pārvaldnieks" neatteiksies no izmaiņām ūdens skaitītāju rādījumu pieņemšanā

Septembrī RNP mainīja ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas kārtību, rādījumu lapiņas mēģinot pakāpeniski aizstāt ar citiem paziņošanas veidiem. Iedzīvotāji tika mudināti rādījumus pamatā iesniegt elektroniski, bet tiem, kuri vēlas turpināt iesniegt ūdens patēriņa rādījumus papīra formātā, tiek prasīts to darīt uz speciālām lapiņām, kuras var saņemt tikai RNP klientu apkalpošanas centros. RNP apkalpošanas centros jaunās kārtības dēļ veidojās garas rindas, kurās pārsvarā seniori pavadīja ilgas stundas, lai noziņotu savus skaitītāju rādījumus vai saņemtu jaunās lapiņas.

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja šodien uzklausīja RNP vadību par to, kādēļ ūdens skaitītāju rādījumu pieņemšana no iedzīvotājiem turpmāk iespējama galvenokārt elektroniskā veidā, kā arī iztaujāja par sistēmas lietderību un nepieciešamību.

Gontarevs uzsvēra, ka uzņēmuma mērķis ir iziet no manuālā darba procesa, pilnībā pieradinot cilvēkus pie digitālās vides. Lai gan aicinājumi izmantot elektroniskos pakalpojumus no RNP puses esot izskanējuši jau vairākus gadus, tas neesot vairojis šo pakalpojumu izmantošanu. Aicinot izmantot elektronisko vidi, RNP esot informāciju izvietojis uz informācijas dēļiem un izsūtītajiem rēķiniem, kā arī informāciju izvietojuši vairākos rakstos RNP mājaslapā un laikrakstos.

"Kopš 2012.gada uz rēķiniem ir izvietota informācija, aicinot izmantot elektroniskos pakalpojumus, bet drukāto rēķinu skaits nemainās. Cilvēku ieradumam ir liels spēks," situāciju vērtēja Gontarevs. Viņš uzsvēra, ka arī līdz ar jaunajām izmaiņām "lapiņas nav beigušas savu ēru", bet gan ir tikai ierobežota to lietošana.

Gontareva ieskatā, tieši attālinātās sistēmas skaitītāji iedzīvotājiem ievērojami atvieglotu sadzīvi, taču dzīvokļu biedrības šādus lēmumus pieņemot ļoti kūtri. "Veicot 409 māju kopsapulces 2016.gadā, tikai astoņi nami piekrita šo skaitītāju ierīkošanai. Galvenais iemesls ir cilvēku pasivitāte - viņi var sanākt un vienoties, bet to nedara," apgalvoja Gontarevs.

"E-parvaldnieks.lv" portālu izmantojuši par 17 000 vairāk iedzīvotāju, norēķinu kioskus RNP centros - par 2261 vairāk klientu, bet īsziņu formātu - par 6000 vairāk cilvēku. Kopumā lapiņu sistēmas izmantotāju skaits samazinājies par 30 000 un to izmantojuši vairs tikai aptuveni 9000 cilvēku. "Šos datus arī izmantosim, lai noskaidrotu, cik daudz ir to iedzīvotāju, kas tiešām nevar izmantot elektroniskos pakalpojumus, bet kuri to nedara tikai ieraduma pēc," teica RNP vadītājs.