Video: Rīgas centrā par marihuānas tirgošanu aizturēts 16 gadu vecs pusaudzis

Brīdī vērojot kompāniju, kārtības sargi redzēja, kā viens no jauniešiem no somas izvelk maisiņu ar zaļganbrūnu vielu un padižojas vienaudžiem, tādēļ uz notikuma vietu tika nosūtīta tuvākā policijas ekipāža. Kamēr ekipāža bija ceļā, videonovērošanas kamerās bija redzams, kā pie jaunieša pieiet kāda meitene un apmaiņā pret naudu paņem vienu no maisiņiem.