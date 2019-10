Latviju oficiālā vizītē apmeklēs Zviedrijas parlamenta priekšsēdētājs

No šodienas plkst.17 līdz 12.oktobra plkst.14 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Jēkaba ielā, pie ēkas Jēkaba ielā 24, bet 10.oktobrī no plkst.7 līdz 14 - Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu.