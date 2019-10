Rīgā Braiena Īno multimediālā instalācija "77 miljoni gleznu"

Īno kopā ar Čilversu radījuši arī reizē interaktīvu un ģeneratīvu mūzikas aplikāciju "Bloom", ko pats multimākslinieks nodēvējis par mūzikas kastīti 21. gadsimtam, tās ideju turpinātāju "Trope", kā arī tieši "iPad" videi paredzētu aplikāciju "Scape", kas domāta īsteniem ambientās mūzikas gardēžiem. Ideja ir it kā vienkārša - programmā tiek savadīts mākslinieka daudzu gadu laikā izstrādāts mūzikas skaņu, to rašanās procesu, kompozīcijas noteikumu un tam pielāgotu vizualizāciju kopums, un tālāk robots turpina ar to darboties pats, radot pārsteidzoši mākslinieciski baudāmu rezultātu.