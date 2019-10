Latvija pakāpusies Pasaules Ekonomikas foruma konkurētspējas indeksā

No pīlāra "infrastruktūra" viszemāk vērtētie indikatori ir ceļu kvalitāte (95.vieta salīdzinājumā ar 92.vietu pirms gada), līnijpārvadājumu (kuģu) savienojamības indekss (94.vieta), kā arī lidostas savienojuma indekss (82.vieta).

Kategorijā "tirgi" visaugstāk novērtētais pīlārs Latvijai ir "darba tirgus efektivitāte" (28.vieta). Šajā pīlārā kritiski zemu tiek vērtēti tādi indikatori kā darbaspēka nodokļu likme (114.vieta) un vienkārša ārzemju darbaspēka pieņemšana darbā (113.vieta). "Šajā ziņā diemžēl nekas nav mainījies salīdzinājuma ar situāciju gadu iepriekš, lai neteiktu, ka problēmas tikai pieaug. Šie ir faktori, kas tieši ietekmē Latvijas konkurētspēju un pievēršanos to risināšanai Latvijas politikas veidotajiem noteikti nevajadzētu atlikt," piebilda Sauka.

Vienlaikus būtiski uzlabojusies situācija indikatorā "darbā pieņemšanas un no darba atlaišanas prakses" (52.vieta salīdzinājumā ar 98.vietu pirms gada). Savukārt visaugstāk pīlārā "darba tirgus efektivitāte" Latvijā vērtēta algu noteikšanas elastībā (10.vieta), sieviešu dalībā darba tirgū (22.vieta) un darbinieku tiesību ievērošanā (26.vieta).

Tradicionāli un objektīvu iemeslu dēļ zemu - 95.vietā - ierindots pīlārs "tirgus lielums", kur gan indikators "imports % no IKP" novērtēts salīdzinoši augstu: 29.vietā. Zemu tiek vērtēts arī kategorijas "tirgi" pīlārs "finanšu sistēma" (85.vieta), kas gan ir piedzīvojis kāpumu no 94.vietas pērn. Šajā pīlārā cienījami vērtēts vienīgi indikators "banku normatīvā kapitāla rādītājs" (31.vieta salīdzinājumā ar 24.vietu 2018.gadā), savukārt neviens cits indikators netiek vērtēts augstāk par 48.vietu. Kritiski zemu novērtēti indikatori "kredīta plaisa" (134.vieta) un tirgus kapitalizācija (111.vieta). Savukārt indikatorā mazo un vidējo uzņēmumu finansēšana Latvijā gada laikā pakāpusies no 101.vietas līdz 55.vietai.