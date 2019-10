Brāļi Ābeles uzņem pilnmetrāžas spēlfilmu "Nemierīgie prāti"

Filma ir stāsts par diviem brāļiem, māksliniekiem, kuru attiecības un dzīves ritms eskalējas laikā, kad brāļi veido darbus savai laikmetīgās mākslas personālizstādei. Izstādes galvenā tēma ir mūsu bailes no savādā, nenormālā, no savas “ēnas”. Brāļu bohēmiskais dzīvesveids un mākslinieciskās provokācijas ierauj varoņus notikumu virpulī, starp kuriem ir cietums, psihoneiroloģiskā slimnīca un ciemošanās pie sāmu šamaņiem, procesā zaudējot robežas starp normalitāti un vājprātu. Visbeidzot, lai viņu māksla tiktu pamanīta pasaulē, brāļiem rodas plāns par “mākslas teroraktu”... (filmas žanrs - psihedēliska drāma ar melnās komēdijas elementiem)

Filmas stāsts ir daļēji balstīts pašu autoru - režisoru Laura un Raita Ābeļu, kā arī operatora Mārča Ābeles - un tuvinieku pieredzē, kas palīdz to izstāstīt patiesāk un noķert nemiera noskaņojumu, kas šobrīd virmo pasaulē. Filma pēta robežu, kur ikdienā mēs novelkam līniju - kas ir normāls un kas vairs nav. Laikmetīgā māksla, bipolārie traucējumi, psihedēliskās pieredzes un pārdomas par laiku, kurā dzīvojam, filmā ir sapinušās vienā trakā kamolā, kurš draud eksplodēt. Raitis Ābele pēc izglītības ir klīniskais psihologs, līdz ar to brāļu Ābeļu filmu un animācijas studija Tritone Studio jau gadiem jūt atbildību runāt par cilvēkiem ar mentālajiem traucējumiem, to pieņemšanu un iekļaušanu sabiedrībā. “Kad pati dzīve šķiet traka, kurš spēs apgalvot, kur slēpjas trakums?” Raitis Ābele citē Dona Kihota autoru Migelu de Servantesu.