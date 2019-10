Skripaļi, Bulgārija, Melnkalne: NYT pēta Krievijas GRU elites vienību

Par Skripaļu lietu rakstīts daudz, taču patiesībā operācija bija komplicētāka, nekā tas izskanēja publiski. Gadu pirms Skripaļu saindēšanas trīs 29155.vienības aģenti devās uz Lielbritāniju - domājams, izmēģinājuma operācijā. Viens no viņiem bija Aleksandrs Miškins, kurš vēlāk bija iesaistīts arī reālajā operācijā, un vīrieši ar segvārdiem Sergejs Pavlovs un Sergejs Fedotovs. Par to "The New York Times" pastāstīja divas Eiropas amatpersonas.