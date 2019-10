Laikraksts: ES ir gatava uz lielu piekāpšanos, lai panāktu "Brexit" vienošanos

Džonsons vēlas svītrot pagaidu risinājumu no vienošanās un ierosinājis aizstāt to ar citiem pasākumiem, paredzot, ka Ziemeļīrija turpinās ievērot ES noteikumus, muitas pārbaudes tiks veiktas tālāk nost no robežas un Ziemeļīrijas likumdošanas sapulcei tiks dotas tiesības reizi četros gados lemt, vai pagarināt vienošanos ar ES par bloka standartu un noteikumu ievērošanu.