Sociālā darbiniece atklātā vēstulē pārmet Petravičai nekompetenci

"Bērna pamatvajadzības ir ļoti skaidri definētas gan starptautiskajos, gan Latvijas tiesību aktos, tāpēc tik ļoti izbrīna Jūsu kompetences trūkums, kad apgalvojat, ka kādā no valsts aprūpes centriem bērnam tiek nodrošināts viss, kas viņam vajadzīgs. Pati pirmā bērna vajadzība, ir vajadzība pēc ģimenes, un tiesības uz ģimeni ir visu bērnu tiesību normu pamatā," raksta Zemīte, "neviens no bērniem, kurš atrodas kādā no aprūpes institūcijām, nesaņem šai vajadzībai atbilstošu pakalpojumu, lai cik labs un kvalitatīvs tas arī būtu."