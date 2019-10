- Darāmos darbus ir jāklasificē īstermiņa un ilgtermiņa darbos. Ilgtermiņa darbi noteikti ir saistīti ar “Moneyval” ziņojumu un Finanšu vadības darba grupas (FATF) rekomendācijām un to ieviešanu. Esmu iepazinusies gan ar ziņojumu, gan ar rekomendācijām. Jau pašlaik ir izdarītas vairākas lietas, taču tās ir pareizi un profesionāli jāapraksta un jāiekļauj ziņojumā.

Savu lomu redzu tajā, ka jaunam cilvēkam ienākot sistēmā, es varu paust stingru apņēmību, varu izteikt solījumus un tos izpildīt. Viens no tādiem solījumiem ir pārliecināties par to, ka nelegāli iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanu nav iespējams veikt caur Latvijas bankām. Tas nozīmē, ka ir ļoti strauji un ātri jāizpēta, kas vēl ir šie vājie punkti, kur ir veiktas pārbaudes, kur ir bijušas sankcijas pret konkrētām kredītiestādēm un jāpārliecinās, ka ne tikai formāli kaut kas ir izdarīts, bet vai problēmas ir novērstas pēc būtības.

Jāsaprot, vai ir iespējama situācija, kad kredītiestāde nenoķer, neizvērtē, neizprot klientu pienācīgi, neanalizē kādas konkrētas transakcijas. Tas ir viens no svarīgākajiem darbiem – pabeigt “kapitālo remontu” un pārliecināties, ka šeit strādājošās kredītiestādes strādā un saprot, kā visi šie procesi ir darāmi.

Ir jāmainās arī sabiedrības domāšanai. Ja cilvēks dzīvos ar domu: “Nu un kas, ka es te kaut ko mazliet nesamaksāju, kaut ko palaidu pa kreisi?” Tā jau ir šīs problēmas sakne un iedīglis, kāpēc šāda sistēma vispār pastāv. Tas sākas no mums ikviena, no ikviena uzņēmēja un valsts pilsoņa, kurš ar savu darbošanos paver iespēju notikt nelegālām naudas atmazgāšanas darbībām.

Man reizēm ir sajūta, ka cilvēki nesaprot, kas ir Ziemeļkoreja, un ka šeit plūst ar to saistītā nauda. Jā, Latvija ir bijusi pa vidu Austrumiem un Rietumiem, un tā nauda globāli ir plūdusi cauri.

Tā ir tikai daļa no problēmas. Taču mums ir jācīnās arī par iekšējiem procesiem. Tie paši būvnieku karteļi, amatpersonu kukuļošana – tas viss ir savstarpēji saistīts. Protams, mēs varam teikt, ka bankām ir jāspēj kontrolēt šos procesus. Tomēr katrs uzņēmējs, kurš kaut reizi ir veicis kādu nelegālu darbību, nedrīkst pārmest bankai, ka uz viņu skatās ar aizdomām. Bankas redzēs, ka tiek veikti aizdomīgi darījumi.

Jāsaprot, ka pastāv zināms cikliskums – un viss sākas ar jebkuru Latvijas pilsoni. Tieši tāpēc tas ir svarīgākais darbs, kas ir jādara kopā ar asociācijām, nevalstiskajām organizācijām, bankām, regulatoriem, valdību... Visiem jāvēršas pie sabiedrības un jākultivē to, kā tas ir - būt godprātīgam pilsonim un kā būt godprātīgam uzņēmējam. Ikviens cilvēks, kurš ir pakalpojumu saņēmējs, var sākt domāt par to, vai ir samaksājis nodokļus. Tas ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs.

Šobrīd, to ko es redzu – šīs vadlīnijas ir izplūdušas un neskaidras. Metodoloģija, kā riski tiek novērtēti, nav skaidri arī baņķieriem, jo pašlaik nevar saprast, kādi darījumi ir klasificējami kā “augsta riska”, un kuri nē. Viss ir organizēts tādā kā pašplūsmā.

Tas viss rada nevajadzīgu stresu un rada nonākšanu ceļa otrā grāvī. Jau pašlaik daudzi uzņēmēji sūdzas, ka ir ārkārtīgi stingras prasības, kā dēļ tiek slēgti arī konti. Mums jāsaprot, kā izrāpties no grāvjiem un tikt ceļam pa vidu, tajā pašā laikā izvairoties no situācijas, kad banku klienti veic netīras naudas atmazgāšanas un citas nesankcionētas darbības. Jārada situācija, kad bankām nav stresa par to, ka kāda mazākā pārkāpuma dēļ tās tiek sodītas.