Dzintaru koncertzālē džeza zvaigzne Linda Meja Hana Oha

Linda Meja Hana Oh

18. oktobrī plkst. 19.30 ciklā “Jūrmala Jazz” ar vienīgo koncertu Dzintaru koncertzālē pasaules turnejas ietvaros uzstāsies ekstravagantā džeza basiste Linda Meja Hana Oha (Linda May Han Oh) ar kvartetu – Vilu Vinsonu (Will Vinson, saksofons), Metjū Stīvensu (Matthew Stevens, ģitāra) un Ēriku Dūbu (Eric Doob, sitaminstrumenti).