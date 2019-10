Dzintaru koncertzālē uzstāsies džeza zvaigzne Linda Meja Hana Oh

18. oktobrī plkst. 19.30 ciklā “Jūrmala Jazz” ar vienīgo koncertu Dzintaru koncertzālē pasaules turnejas ietvaros uzstāsies ekstravagantā džeza basiste Linda Meja Hana Oh (Linda May Han Oh) ar kvartetu – Vilu Vinsonu (Will Vinson, saksofons), Metjū Stīvensu (Matthew Stevens, ģitāra) un Ēriku Dūbu (Eric Doob, sitaminstrumenti).