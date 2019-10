Seriāla "Tur" aizkadrā leģendārais aktieris Ģirts Jakovļevs

Seriāla noskaņa ir ļoti atkarīga no aktieru saspēles un prasmēm, bet vizuālo pievilcību koptēlam piešķir kostīmu mākslinieku prasme. Par "Tur" aktieru tērpiem un vizuālajām detaļām seriālā rūpējās mākslinieces Evija Berga, Ance Beinarovica un Ilze Grickus. Skatītājiem ir iespēja iepazīt kostīmu mākslinieču plašos pienākumus, to vidū arī rūpes par to, lai aktieriem filmēšanas laukumā būtu silti.