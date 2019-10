Foto: Atklāta biznesa un tehnoloģiju izstāde "RIGA COMM 2019"

Astotā tehnoloģiju izstāde un konference norisināsies divas dienas - ceturtdien no plkst.10 līdz plkst.18 un piektdien no plkst.10 līdz plkst.17, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā. Divās dienās uz piecām skatuvēm desmit pasākumos uzstāsies vairāk nekā 100 lektoru un izstādē piedalīsies vairāk nekā 100 uzņēmumu no astoņām valstīm.