Inčukalna gudrona dīķu sanācijas darbi tuvojas finālam

Kopš darbu sākšanas 2018. gada februārī pilnsabiedrība "Inčukalns Eko" no Inčukalna Dienvidu dīķa ar ekskavatoriem ir izsmēlusi un pārstrādājusi sekundārajā kurināmajā vairāk nekā 22 500 tonnas sērskābā gudrona, kas ir vairāk nekā 70% no kopējā apjoma.

No Ziemeļu dīķa ir izrakts viss smilts un gudrona maisījums vairāk nekā 10 000 tonnu apmērā.

No Dienvidu dīķa sērskābais gudrons tiek izsmelts ar ekskavatoriem un pēc tam neitralizēts, sajaucot ar neitralizācijas piedevām, piemēram, kaļķi. Pēc neitralizācijas, samaisot neitralizētā gudrona masu ar koka skaidām un sasmalcinātu šķeldu, tiek sagatavots sekundārais kurināmais. Tas tiek transportēts uz SIA "Schwenk Latvija" rūpnīcu Brocēnos, lai to izmantotu cementa ražošanai.

Patlaban ir utilizēti jau aptuveni 40% no kopējā prognozējamā sekundārā kurināmā apjoma. Pārējais sekundārais kurināmais tiek uzkrāts noliktavās.

"Darbi Dienvidu dīķī norit atbilstoši grafikam. Jau līdz pavasarim plānots pabeigt sērskābā gudrona sagatavošanu pārstrādei sekundārajā kurināmajā un izvest to uz "Schwenk Latvija" rūpnīcu. Pēc tam tiks veikta Dienvidu dīķa teritorijas rekultivācija, pārsedzot to ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, un apzaļumošana," skaidroja AS "BAO" valdes priekšsēdētājs Māris Kalniņš.