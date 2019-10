Motocikls, kurš pabija arī Kurzemes katlā - NSU 601 OSL

Motocikls NSU 601 OSL, kas ar citiem eksponātiem no Otrā Pasaules kara laikiem, ir 1939. gada vācu ražojuma smagais motocikls, jo kubatūra ir 600 cm3 un ir viens no tiem, kas tika izmantots vācu armijā kopā ar blakusvāģi. Jāsaka gan arī, ka viens no mazāk populārajiem, jo to ražoja vien līdz 1941. gadam, un arī saražoto skaits ir diezgan mazs – ja civilās versijas saražoja ap 5 tūkstošiem eksemplāru, tad militāros – tikai ap tūkstoti.