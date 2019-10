Braukšanai pilsētas apstākļos ir sava specifika, it īpaši ziemā. Izskatīsim šo specifiku saistībā ar ziemas riepu izvēli.

Neskatoties uz visām riepu ražotāju inovācijām, uz doto momentu patiesi universālu riepu nepastāv. To var redzēt pēc riepu tipa sadalījuma: noteikta tipa riepa vienmēr būs pārāka atsevišķos apstākļos par visām citām riepām.

Radžotām riepām ir lieliskas saķeres īpašības uz sniegota vai ledaina ceļa seguma. Neradžotām - “Nordic” tipa riepām, piemīt labas saķeres īpašības skarbos ziemas apstākļos uz nobraukta sniega un uz ledus. Eiropas tipa riepas pazīstamas ar maksimālu saķeri pārvietojoties pa slapju, sausu ceļu vai slapjdraņķī, viņas ir stabilas lielos ātrumos un ilgāk kalpo. Universālo (AS vai AW) riepu īpašības ir pielīdzināmas vasaras riepām.

Ziemas īpatnības pilsētās

Neskatoties uz visām komunālo pakalpojumu problēmām, pilsētas ceļi tiek tīrīti no sniega un asfaltu apstrādā ar reaģentiem. Pilsētas asfalts biežāk ir slapjš vai sauss (aukstā laikā), nevis klāts ar nobrauktu sniegu vai tīru ledu.

Laika apstākļi dažreiz pārsteidz ar spēcīgu sniegputeni un apledojumu, ceļu uzturētāji nespēj tīrīt ceļus, bet šajā gadījumā, visa transporta plūsma pārvietojas lēni. Braukšanas drošība šajos laika apstākļos ir vairāk atkarīga no vadītāja uzmanības un refleksiem, nekā no riepu īpašībām.

Balstoties uz augstāk minēto, pilsētai ir vēlamas neradžotas, Eiropas tipa ziemas riepas (to iesaka arī riepu ražotāji). Ziemas riepu izvēlē lielu lomu spēlē arī starpsezonas periods, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra jau ir ļoti tuvu atzīmei lai nomainītu riepas uz ziemas vai vasaras riepām. Šajā gadījumā autovadītājs nejutīs diskomfortu no palielināta bremzēšanas ceļa un trokšņa. Jūs varēsiet izvairīties no rindas riepu servisā.