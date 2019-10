Testu dienā pie Mola notiks divu jaunu auto Latvijas pirmizrādes

Ja plānojat iegādāties jaunu auto, tad sestdien testa braucieniem būs pieejams plašs klāsts ar “Latvijas Gada auto 2020” pretendentiem, kā arī citiem jaunākajiem auto modeļiem: “Cupra Ateca no 39 990 EUR”, “Hyundai i30 Fastback N no 26990 EUR”, “Hyundai Kona”, “Hyundai Santa Fe”, “Kia Proceed”, “Kia Sportage”, “Kia Xceed no 19 990 EUR”, “Mitsubishi ASX no 19 750 EUR”, “Mitsubishi L200 no 25 900 EUR”, “Renault Clio”, “Renault Megane RS Trophy”, “Seat Tarraco no 27 550 EUR”, “Ssangyong Korando – Latvijas pirmizrāde”, “Škoda Karoq Sportline”, “Škoda Scala no 14 900 EUR”, “Toyota Rav4”, “Volkswagen Passat” un “Volkswagen T-Cross no 15 990 EUR”.