Privāto bērnudārzu pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas domes departamentam papildus nepieciešams 1,4 miljons eiro

300 000 eiro paredzēti līdzfinansējuma nodrošināšanai privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, bet vēl 1,1 miljonu eiro departaments šim mērķi novirzīs no ieekonomētajiem līdzekļiem. Kā skaidroja departamenta pārstāvji, izmaksas saistītas gan ar to, ka pieaudzis audzēkņu skaits privātajos bērnudārzos, gan to, ka pieaugušas izmaksas par vienu izglītojamo.