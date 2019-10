VID deviņos mēnešos valsts budžetā iekasējis par 0,7% vairāk par plānoto

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi salīdzināmajos periodos palielinājušies par 128,75 miljoniem eiro jeb 10,4%, sasniedzot 1,362 miljardus eiro. Ieņēmumu pieaugumu VID skaidro ar nodarbināto skaita palielināšanos un bezdarba līmeņa samazināšanos, kā arī ar darba ienākumu pieaugumu. VID uzsver, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu sekmē arī uzņēmumu peļņas, kas radusies līdz 2017.gada beigām, sadale fiziskām personām, jo vēl šogad par to maksājams tikai iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Ievērojama 2019.gada deviņu mēnešu ieņēmumu plāna pārpilde ir darbaspēka nodokļiem un ieņēmumiem no dividendēm (ieņēmumiem no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas), kas arī nodrošināja attiecīgā perioda kopējo ieņēmumu plāna pārpildi par 50 miljoniem eiro, skaidro VID.

Tā kā ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) tiek plānoti no aprīļa līdz augustam, tie ir pārsnieguši kā deviņu mēnešu, tā arī gada plānu par 28,63 miljoniem eiro jeb 13,7%. Tomēr, salīdzinot ar 2018.gada deviņiem mēnešiem, tie ir samazinājušies par 3,79 miljoniem eiro jeb 1,6%.