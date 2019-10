LAMB par radariem: Gribēja kā labāk, sanāca kā vienmēr!

Valsts sekretāra neveiklais paziņojums atkal aktualizēja jau it kā piemirsto jautājumu, kas valstij ir fotoradari, naudas pelnīšanas vai satiksmes drošības stiprināšanas instruments. Taisnība, ka Valsts budžetā katru gadu tiek plānota sadaļa, kurā ir ieņēmumi no soda naudām par ceļu satiksmes pārkāpumiem, to vidū no fotoradariem. Tomēr valstisks mērķis ir nevis visiem spēkiem šo sadaļu piepildīt, bet panākt, ka šādu soda vairs nav, vismaz no fotoradariem. Tad programmas mērķis būs sasniegts, ja autovadītāji nebūs pārkāpuši ātruma ierobežojumus.