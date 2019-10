Kariņš "Rīgas konferencē 2019" uzsver dezinformācijas radītos draudus Eiropas drošībai

Premjers akcentēja, ka "dezinformācijas karā" der jebkura tēma, attiecīgi Kariņš retoriski vaicāja, "kāds vakcinācijai sakars ar drošību". Atbildot uz šo jautājumu, premjers norādīja, ka saikne ir vistiešākā, jo šādi temati sašķeļ sabiedrību, tādējādi to novājinot. Kariņš arī atgādināja, ka liela daļa no dezinformācijas, kas saistīta ar vakcinācijām, nāk tieši no Krievijas.