Selerija tievēšanai, bietes nerviem, kartupelis muskuļiem. Kā rudens veltes uzlabo mūsu veselību?

Viena no vērtīgajām uzturvielām, kas atrodama sakņaugos, ir luteīns. Tas ir antioksidants, kas stiprina imunitāti, pasargājot organismu no brīvo radikāļu iedarbības. Tāpat luteīns veicina arī acu veselību. Iestājoties tumšajam gadalaikam, kad acīm pieaug slodze, ir īpaši svarīgi iekļaut uzturā tādus luteīnu saturošus produktus kā, piemēram, burkānus, kāļus un rāceņus.

Savukārt bietes ir lielisks palīgs ne vien nervu sistēmas darbībai, bet arī gremošanai. Tādēļ pievienot šo sakņaugu zupām, salātiem vai izmantot citu ēdienu pagatavošanā Olga Ļubina iesaka visiem, kuri vēlas izvairīties no gremošanas sistēmas traucējumiem.

To vērtīgo īpašību dēļ sakņaugi noteikti jāiekļauj bērnu uzturā. Piemēram, lai palīdzētu arī pašiem izvēlīgākajiem mazajiem ēdājiem uzņemt organismam tik svarīgās uzturvielas gardā un veselīgā veidā, sakņaugus, sagrieztus nelielos gabaliņos, var pievienot zupām.

Viens no galvenajiem produktiem Latvijas iedzīvotāju uzturā neapšaubāmi ir kartupeļi. Kartupelis ir vērtīgs ar to, ka satur cieti. Tā nodrošina organismu ar saliktiem ogļhidrātiem, tādēļ ir lielisks enerģijas avots visiem, kuri ikdienā strādā fizisku darbu, jo kartupeļu iekļaušana uzturā labi palīdzēs atjaunot enerģijas rezerves.

Kartupeļos ir arī daudz C vitamīna, taču jāatceras, ka C vitamīns ir termiski nestabils, proti, pakļaujot kartupeļus apstrādei (vārot, cepot, sautējot), C vitamīna daudzums mazināsies. Tāpat kartupeļus noteikti vērts iekļaut maltītes sastāvā, jo tie satur tādu vērtīgu minerālvielu kā kālijs, kas ir īpaši svarīgs veselīgai muskuļu darbībai.