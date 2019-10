Raidījums: no "Rīgas kartes" miljonus pelnījis ar GKR politiķiem saistīts uzņēmējs

Noslepenotajā auditā, ar kuru iepazinies "de facto", atklājies, ka pašvaldības uzņēmumam "Rīgas satiksme" kopā ar privāto investoru, Francijas kompāniju "Conduent" piederošā "Rīgas karte" savu biznesa stratēģiju ir balstījusi uz divām firmām. Par to pakalpojumiem pēdējo piecu gadu laikā "Rīgas karte" samaksāja 76 miljonus eiro, kas veido divas trešdaļas no kopējām uzņēmuma izmaksām šajā laikā. Pastāv risks, ka atkarība no šīm firmām tikai pieaugs, tāpēc "Rīgas satiksmei" būtu jārīkojas, lai to labotu, pausts ziņojumā. Audits apstiprina arī aizdomas, ka "Rīgas karte" bijusi kārtējā barotne galvaspilsētā pie varas esošajiem un viņiem pietuvinātajiem, vēstīja raidījums.