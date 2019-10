No pirmdienas Siguldas bērnudārzos ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA "Vectēvs"

Brikmane stāstīja, ka Siguldas novada pašvaldībā ir noslēdzies ārkārtas iepirkums, kurā no septiņiem uzrunātajiem "ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem ar labu reputāciju un rekomendācijām", tikai trīs pretendenti apstiprinājuši dalību iepirkumā. Arī Siguldas novada vietējie uzņēmēji, kuriem tika piedāvāta iespēja startēt konkursā, kapacitātes trūkumu dēļ atteikušies piedalīties. Divi no uzņēmējiem piedāvājumu neiesniedza, jo nespēja izpildīt pašvaldības uzstādītās prasības.

Ēdināšanas pakalpojumu izmaksas pirmsskolas izglītības iestādēs nemainīsies, kā to paredzēja iepirkuma procedūras nosacījumi. Par trīsreizēju ēdināšanu vecākiem būs jāmaksā līdzšinējā summa 3 eiro apmērā, no kuras pašvaldība dažādām ģimeņu grupām saskaņā ar noteikumiem līdzfinansē no 10% līdz 75% no ēdināšanas izdevumiem. 10% pašvaldības līdzmaksājumu saņem ikviens Siguldas novadā deklarētais bērnudārza audzēknis, tātad trīsreizēja ēdināšana ģimenēm maksā 2,70 eiro, bet, piemēram, 75% līdzfinansējums tiek piešķirts tām daudzbērnu ģimenēm, kurās četri vai vairāk bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai skolu, stāstīja pašvaldības pārstāve.