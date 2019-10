NYT: Krievija Sīrijā kampaņveidīgi bombardējusi slimnīcas

Laikraksta rīcībā nonākušie materiāli attiecas uz 12 stundu periodu šī gada 5. un 6.maijā, kad tika veikti gaisa uzlidojumi četrām Sīrijas slimnīcām. "Tomēr tā ir četrus gadus ilgusī Krievijas iesaistīšanās Sīrijas pilsoņu karā miniatūrā," norāda "The New York Times". "Šonedēļ, kad Turcijas spēki šķērsoja [Sīrijas] robežu, atvērās jauna konflikta fronte."

Organizācija "Physicians for Human Rights", kas apkopo informāciju par Sīrijā pastrādātajiem uzbrukumiem mediķiem, kopš 2011.gada dokumentējusi vismaz 583 šādus uzbrukumus. 266 no tiem - kopš Krievijas iesaistīšanās 2015.gada septembrī.

Pastāvīgās dalībvalsts statuss ANO Drošības padomē pasargā Krieviju no kritikas. ANO aģentūras nesteidzas pieprasīt Krievijai, lai tā uzņemas atbildību.

"Uzbrukumi veselības aprūpes jomai Sīrijā, kā arī nekritiskā civilo ēku bombardēšana noteikti uzskatāmi par kara noziegumiem. Tos vajadzētu tiesāt Starptautiskajā krimināltiesā Hāgā," uzskata "Physicians for Human Rights" pārstāve Sūzena Sirkina. Taču Krievija un Ķīna uzlika veto ANO Drošības padomes rezolūcijai, kas šo un citu apsūdzību izskatīšanu būtu nodevusi Starptautiskajai krimināltiesai.

"The New York Times" norāda, ka Krievijas valdība tiešā veidā neatbildēja uz jautājumiem par četru slimnīcu bombardēšanu. Tā vietā žurnālisti no Krievijas Ārlietu ministrijas saņēma norādes uz iepriekšējiem paziņojumiem, kuros bija minēts, ka Krievijas gaisa spēki veic precīzi mērķētus uzlidojumus.