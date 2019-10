Saeimā budžetu cer izskatīt raiti un pieņemt līdz novembra vidum

"Šis budžets ir īpašs ar to, ka pie tā strādājušas piecas koalīcijas partijas. Šajā gadsimtā tā vēl nav bijis. Tas nozīmē, ka katrai no politiskajām partijām bija jādomā arī par kompromisu. Līdz ar to nevarētu teikt, ka šajā budžetā ir kāda viena ļoti spilgta prioritāte," teica Mūrniece, atgādinot, ka 2018.gadā bija "aizsardzības budžets", 2019.gadā - "veselības budžets".