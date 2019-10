Ušakovs: domniekiem, kas pašu pirmsvēlēšanu solījumus sauc par populismu, jāatkāpjas

"Gribu atgādināt, ka visi deputāti, kuri 2017.gadā tika ievēlēti no kopējā partiju "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" (GKR) saraksta, pirms vēlēšanām apsolīja ieviest Rīgā bezmaksas pusdienas bērnudārzos un skolu vecākajās klasēs. Ja kāds uzskata, ka pirms vēlēšanām doto solījumu izpilde ir populisms un solīto var nepildīt, tad, droši vien, godīgi būtu nolikt mandātu, nevis turpināt deputāta darbu," uzsvēra politiķis.

Viņš skaidroja, ka šajā situācijā "Saskaņas" valde ir pieņēmusi lēmumu par to, ka jebkuri mēģinājumi novirzīties no solījumu izpildes, īpaši sociālajā jomā, partijai ir absolūti nepieņemami. "Un tā mums ir sarkanā līnija, kuru mēs nevarēsim pārkāpt nekādos apstākļos," piekodināja Ušakovs.

Šāds lēmums tika pieņemts piektdien valdes sēdē un "Saskaņas" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs skaidro, ka GKR un Oļega Burova vadībā Rīgas dome sākusi atkāpties no vēlēšanu programmā, ar kuru abas partijas startēja vienā sarakstā, vēlētājiem dotajiem solījumiem. Tādēļ, uzskatot, ka šādi partija atvirzās vēl tālāk no saviem velētājiem, "Saskaņai" jāizvērtē šī sadarbība un, iespējams, jāizstājas no koalīcijas.