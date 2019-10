Edgars: Tā sākās jau sen - ar "Laika dziesmiņu", kas klausītājos radīja lielu atsaucību, un mēs sapratām, ka jāraksta vēl kaut kas latviešu valodā. Tad uzrakstījām “Staru” un “Gaisa balonu”. Koncertos jūt to lielo atšķirību, kā dziesmas dažādās valodās rezonē cilvēkos.

Man pašai ir tikai daži cilvēki, kuru sarakstītie dziesmu teksti man patīk, gan stilistiski, gan mākslinieciski, gan izpildījuma ziņā. Pie dziesmu rakstīšanas latviešu valodā tu ķeries trīcošām rokām, jo latvietis saprot katru vārdu ko tu dziedi. Dziesmām ir jābūt frāzētam, jābūt ir ar domu, oriģinālam, interesantam. Tas nav tā, ka tu vienu dienu nolem - "O, izdosim albumu latviski". Man patīk dziedāta arī angliski, bet, kā jau Edgars teica, koncertos tik tiešām var just, ka dziesmas latviešu valodā cilvēki tiešām ar sevi.

Agnese Rakovska albuma prezentācijā vienā no Rīgas lielveikaliem

Lielu motivāciju man deva sadarbība ar Raimondu Paulu, kurā visa programma bija latviešu valodā. Tā bija tāda pirmā lielas metrāžas programma un tie nebija kaut kādi mūsdienu teksti ar kaut kādām modernām, nesaprotamām mākslas izpausmēm, bet tie bija tādi literāri, dziļi darbi no Vizmas Belsevičas, Dainas Avotiņas, kas zināmā mērā pat ir mūsu mentālais kods, jo mums patīk tādas melanholiskas un sāpīgas lietas, mums patīk gremdēties atmiņās, mums patīk, ka teksti liek mums pārdzīvot, vai, protams, arī priecāties. Man liekas, ka latvietim nepatīk tāda tukša izklaide. Viņš meklē tādu pārdzīvojumu, kas ir dziļš, emocionāls. Un, tad, kad tu strādā ar tādām alegorijām, tad, jā tu gribi arī kaut ko tādu.

Agnese: Varbūt ne muzikāli, bet uz mani kā uz cilvēku gan. Piemēram, videoklips “Vienaldzības” ir viens no maniem veiksmīgākajiem vizuālajiem stāstiem. Kad tu vari uzturēties vienā telpā ar tādiem lieliem meistariem un vēl kopā ar viņiem strādāt, projektam noslēdzoties, ir vēlme turpināt šajās pašās sajūtās un vairs negribās atgriezties pie kaut kā cita. Sadarbojoties ar Raimondu Paulu, vairāk parādījās tieši Agnese Rakovska, bet nekad nav īsti bijusi tā sajūta, ka es eju kā Agnese Rakovska, vienmēr ir bijusi tā grupa – “Triānas parks”.

Un, starp citu, arī tajā programmā man bija forša iespēja pieredzēt to, ka nāk uz koncertiem tieši seniori un gados vecāki cilvēki.

Mums ar “Triānas parku” šobrīd ir mērķis strādāt uz auditoriju, kuru veido cilvēki, kas ir precējušies vai domā par ģimeni vai par kāda cita veida stabilitāti, un to, ka viņi vēlās dzīvot Latvijā, ka viņus uztrauc tas, kas šeit notiek apkārt.

“Triānas parka” jaunās dziesmas - tās vairs nav tādas ballīšu dziesmas. Mēs to vēlētos saukt par “tautisko romantismu” - tā ir tāda apcerēšana par to, ka viss būs kārtībā, un to, ka mēs paši esam savas laimes kalēji un mēs paši varam radīt un veidot. Varbūt kaut ko mazu, bet tas ir mūsu, un tas arī ir forši.