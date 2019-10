Valdis Muktupāvels radījis folkoratoriju "Mūsu esmes upes"

29. oktobrī plkst. 20.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē tiks pirmatskaņota komponista, pētnieka un etnomuzikologa prof. Valda Muktupāvela folkoratorija "Mūsu esmes upes" (Rivers of Our Being), informē LKA Radošās darbības centra vadītāja Kristīne Freiberga.