Izstāde "Ilmārs Blumbergs. Beigas ir."

Izstādē tiks eksponēti zīmējumi un nelieli tēlniecības darbi no mākslinieka personiskā arhīva. Vienā zālē būs redzami Ilmāra Blumberga pašportreti no sērijas "Tas pats" (1996-2011), bet otrā - zīmējumu cikls "Tenerife 2015". Ilmāra Blumberga pēdējais tušas un grafīta zīmējumu cikls uz 23 plaukstas lieluma rokas lējuma papīra lapām tapa 2015. gada novembrī Tenerifē, kur viņš pavadīja vienus no pēdējiem dzīves mēnešiem.