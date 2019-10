Eigims: Neviena no melīgajām apsūdzībām nav apstiprinājusies

Kā teikts politiķa paziņojumā, viņš vairs nespējot saskaitīt, cik daudz nepatiesas informācijas par viņu pausts tiesībsargājošajām iestādēm, taču neviens no šiem iesniegumiem neesot apstiprinājies.

Jau vēstīts, ka Eigims un vēl kāda privātpersona tika aizturēti trešdien. Savukārt piektdien, neminot personu vārdus, KNAB aģentūrai LETA apliecināja, ka abas aizturētās personas ir atbrīvotas no īslaicīgās aizturēšanas vietas, piemērojot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus - aizliegumu izbraukt no valsts un aizliegumu tuvoties noteiktām personām.

Birojā arī skaidroja, ka krimināllietas materiāli satur ziņas par to, ka Daugavpils domes amatpersona laika posmā no 2018.gada janvāra līdz 2018.gada augustam, iespējams, pieņēma kukuļus ne mazāk kā 6000 eiro apmērā no uzņēmuma pārstāvja par atbalsta sniegšanu Daugavpils novada domes iepirkuma procedūrās, kā arī veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.