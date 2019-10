Jaunā pašmāju grupa "Blue Jean Serenade" laiž klajā pirmo vēstnesi no jaunā albuma

Ar dziesmu “Mākoņmaliņa” grupa aicina klausītājus aizdomāties par tiem mirkļiem, kuros ikdienā viņi jūtas vislabāk. Dziesmas autore Anna Niedra stāsta: “Tā ir dziesma par ikdienas steigu un haosu, un to, kā mēs, būdami tik dažādi un izpausmēs atšķirīgi, tiekam ar šo steigu galā. Taču mūs visus vieno prieks par to, ka katru dienu, kaut vai uz neilgu mirkli, varam apstāties vietā, kur prieks un klusums mīt. Atcerēties visas labās, lietas-tās var būt saistītas ar ģimeni, draugiem, paziņām, svešiniekiem, notikumiem-kas šodien mūs darījušas laimīgus. Šis neilgais mirklis ir mūsu dienas zelta mākoņmaliņa.”

Grupas "Blue Jean Serenade" pirmsākumi meklējami 2016. gadā. Grupa jau ir izdevusi mazalbumu “All My Friends Care About Celebrities, Well, I Don’t”, bet ar singlu “Avotu Iela” ieguvusi Radio SWH klausītāju atzinību. Grupa uzstājusies “Reeperbahn” festivālā – mūzikas skatē Vācijā, Hamburgā, festivālā “Summer Sound” Liepājā, Fon Stricka Villas dārzā Rīgā un citviet Latvijā.