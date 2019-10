Ieguldīts pamatakmens jaunajam tirdzniecības centram "Sāga", kas atradīsies blakus IKEA

Plānots izveidot arī mūsdienīgu biroju centru ar iznomājamām platībām no 200 līdz 2000 kvadrātmetriem. Blakus centram atradīsies dīķis ar labiekārtu zonu atpūtas baudīšanai, kas ir ne tikai unikāla šī projekta sastāvdaļa, bet arī jauna prakse Latvijas tirgum.

UPB valdes loceklis Uģis Grīnbergs norāda, ka šis ir tā dēvētais “Design&Build” objekts, kas ietver kompleksu projektēšanu un būvniecību. UPB ir liela pieredze tieši zaļo un ilgtspējīgo projektu projektēšanā un būvniecībā, it īpaši Skandināvijā. Šobrīd 58% no visiem objektiem UPB portfelī atbilst kādai no zaļajām vai ilgtspējas sistēmām, tāpēc esam gandarīti par jaunā tirdzniecības centra zaļo konceptu.