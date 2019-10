Divu kriminālprocesu materiālu tulkošana Ģenerālprokuratūrai izmaksās 320 000 eiro

Divu vārdā nenosauktu krimināllietu 179 sējumu tulkošana Ģenerālprokuratūrai izmaksās 320 287 eiro, no tiem līdz šī gada beigām provizoriski jāsamaksā 264 864 eiro, izriet no valdībā otrdien atbalstītā rīkojuma projekta par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".