"Riga IFF" pēdējo gadu labākās pašmāju filmas tagad tavā viedtelevīzijā

Rīgas Starptautiskais kino festivāls šogad notiks no 17. līdz 27. oktobrim. Visas minētās filmas LMT mājas viedtelevīzijā var skatīties jau no šodienas.

Stāsts par Mēriju Grīnbergu (1909–1975), kurai jāpateicas par to, ka 1944. gadā nacistu izvestās Latvijas mākslas vērtības atgriezās dzimtenē. Kristīnes Želves filma balstīta autentiskās Mērijas Grīnbergas vecākās dienasgrāmatās, kas portretē viņas dzimtas likteni no 20. gadsimta sākuma līdz dziļiem padomju laikiem – no augstākās sabiedrības līdz proletāriskam trūkumam. Mērija jaunākā dzīvoja dramatiskā laikā, kas salauza daudzu cilvēku likteņus, tomēr pierādīja – nesavtība un pašaizliedzība nav vien grāmatās rodama. Pateicoties šādiem cilvēkiem, ir saglabājusies latviešu kultūra un tautas vitālais gars. Cauri dramatiskajai iekārtu maiņai abas Mērijas iznesa uzticību dzimtenei, mākslai un pienākumam, ko diktē sirdsapziņa un audzināšana.

Pieci Latvijas bērni no dažādiem Latvijas novadiem sāk iet pirmajā klasē.Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, Gļeba vecvecāki Latvijā iebraukuši tikai padomju gados, Zanes ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnieki, Anastasijas ģimene no pilsētas pārcēlusies uz laukiem, bet Anetes mamma dzīvo Anglijā.Viena gadavērojums par to, kas notiek bērna prātā. Filma Turpinājums ir pirmā daļa no ieplānota ilgtermiņa kino vērojuma par pieciem Latvijā dzimušiem bērniem.