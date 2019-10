LIZDA pieprasa daļu no konfiscētajiem 29 miljoniem eiro novirzīt pedagogu atalgojuma palielināšanai

LIZDA, atsaucoties uz izskanējušo informāciju, ka Valsts budžetā tiks ieskaitīti konfiscētie noziedzīgi iegūtie naudas līdzekļi 29 miljonu eiro apmērā, pieprasa daļu no šī finansējuma novirzīt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 2020.gada 1.septembra un augstskolu mācībspēku darba samaksas paaugstināšanai no 2020.gada 1.janvāra, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, uzsvēra Meisters.