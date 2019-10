"Laime pilnīga" publicē jaunu dziesmu no gaidāmā albuma

Novembra izskaņā plānotais mini albums “Atoms” būs grupas ceturtais studijas ieraksta albums, kas seko pagājušā gadā izdotajam EP ”Synergy And Waterlilies”, ”LP”(2015) un vēl agrāk – 2011. gadā izdotajam ”Dual”.

“Albuma vēstījums ir par to, ka šajā pasaulē viss ir saistīts, mēs visi esam savienoti, un katra mūsu darbība un izvēle ietekmē pilnīgi visu, kas mums apkārt," tā preses paziņojumā par gaidāmo albumu raksta grupas solists Ervīns Ramiņš. "Tā ir nepārtraukta savstarpējā mijiedarbība, starp mums grupā, tāpat ar mūsu muzikālajiem viesiem, un jebkuru personu un priekšmetu uz zemes. Mēs esam viens - daudzi atomi, vienots veselums. Viens. Katru reizi, kad muzicējam, mums tas sanāk savādāk līdz pat mūsu smalkākajai daļiņai, jo katru reizi ir citas vibrācijas, frekvences un sajūtas, līdz ar to rezultātam vienmēr ir mainīgs ietvars. Šajā albumā nolēmām ar to paspēlēties vēl vairāk un nolēmām sadarboties vēl ar citiem mūziķiem. Muzikāli albumā iekļautās kompozīcijas būs ļoti atšķirīgas, dažādās noskaņās, ne mirkli nezaudējot mīlestību pret rokmūziku un enerģiju, ko tā sniedz."