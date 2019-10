FM: Par konfiscēto 29 miljonu eiro likteni tiks lemts pēc to ieskaitīšanas valsts budžetā

Likumā par valsts budžetu 2019.gadam ieņēmumi no noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācijas ir plānoti 3,5 miljonu eiro apmērā, bet TM noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fondā ir plānoti divi miljoni eiro. Šā gada 15.oktobrī valsts pamatbudžeta ieņēmumi no konfiscētajiem noziedzīgā ceļā iegūtiem līdzekļiem ir 3 508 116 eiro, kā arī uz TM programmu šogad ir pārskaitīti 1 633 965 eiro. FM piebilst, ka sākotnēji ir nepieciešams izpildīt plānoto 2019.gada budžetā un pārskaitīt uz TM programmu divus miljonus eiro.

Likums par valsts budžetu 2019.gadam paredz iespēju gadījumā, ja 2019.gadā faktiskie ieņēmumi no noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācijas pārsniedz likumā plānoto apmēru, finanšu ministram palielināt apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. To var darīt, ja valdībā ir pieņēmis šādu lēmumu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.